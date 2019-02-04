Автозаводский районный суд Кременчуга Полтавской области 4 февраля взял под арест на 60 суток 37-летнего подозреваемого в убийстве местного 55-летнего бизнесмена, которого обнаружили с огнестрельным ранением головы в собственном автомобиле, стоявшем на обочине. На скамье подсудимых оказался 37-летний отец двух малолетних детей житель села Жуки Глобинского района, пишет издание "Факты".

Два года назад он обратился к своему знакомому с просьбой помочь ему финансово, чтобы он мог начать собственное дело: собирался развивать фермерское хозяйство. Знакомый давал ему деньги частями. Первая "инвестиция" составила 20 тысяч долларов, последняя, судя по долговой расписке, обнаруженной при обыске дома погибшего - 25 тысяч долларов. А общий размер долга достиг 80 тысяч долларов. Но у должника, видимо, что-то не заладилось, и он не смог рассчитаться с кредитором. Как следует из материалов уголовного производства, 31 января 55-летний бизнесмен сообщил своему сыну о конфликте на этой почве со своим деловым партнером. Они договорились встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить проблему.

На эту встречу бизнесмен отправился на автомобиле Hyundai Santa Fe, а неудавшийся фермера - на ВАЗ-2104 и с обрезом охотничьего ружья. Разговор происходил в машине "инвестора" на обочине трассы Полтава - Александрия близ села Сосновка Кременчугского района. 37-летний мужчина, видимо, имея умысел на убийство, предусмотрительно сел на заднее сиденье, прямо за водительским местом. Его последним аргументом в конфликте был выстрел оппоненту в затылок. С места преступления он скрылся на собственном автомобиле. А через двое суток его задержала полиция.

Полиция провела ряд обысков и изъяла у подозреваемого неопровержимые улики, указывающие на его причастность к совершению преступления. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство"), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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