Поки одні обранці розмірковують - що ж саме потрібно людям, інші - з людьми спілкуються напряму. Не в стінах комфортного кабінету, а просто на вулиці. Скільки не вистачає пенсіонерам для бодай нормального життя та що має зробити влада - про це говорив засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко з мешканцями невиличкого містечка Київского області. Розмову чули і наші кореспонденти.

Без палких виступів - з боку політика. Та без протестних акцій - з боку людей. У такий спосіб говорили сьогодні про пенсії та рівень життя українців. Військові пенсіонери з усієї області приїхали на зустріч із засновником "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком. Розпочали діалог з прохання - увічнити пам'ять загиблих військових, про яких держава чомусь забула.

"Это служившие в 106 дивизии, одни из первых, кто принял присягу Украине. - Хорошо, я забираю. Мы поможем. Еще вопрос, Юрий Анатольевич, можно вопрос. - Да".

Далі мова йшла про перерахунок пенсій та різницю в правах між теперішніми та колишніми військовослужбовцями. Живуть вони, немов у різні часи. Чинні - у 2019 - з новими зарплатами. А колишні - начеб-то залишились у 92 році. Коли набув чинності перший закон про пенсії військовим.

"Я подполковник. Уволился в 2005. А пенсия - 4900. А рядовая, которая увольняется сейчас получает 8-9 тысяч".

"Только в Житомирской области около 20 исков в суде прошло от военных пенсионеров. Суд принял решение им насчитать, а правительство этого не выполняет. И дальше продолжиться эта борьба. Но главное, чтобы они научились выполнять свои же законы".

До речі, завдяки опозиційним політикам через суди таки домоглись перерахунку пенсій. Однак такий спосіб боротьби за власні гроші обирає не кожен. Більшість чекає нових законів та рішень від влади. І це логічно, - каже Бойко. Адже це прямі обов'язки політиків.

"Из Узина 2 года назад началась борьба за справедливые пенсии военным пенсионерам. Перерасчета не было с 2012 года. Что произошло - Кабмин постановление не издало. А был издан приказ Минобороны об увеличении средств на содержание действующим военным. Тем самым получили бюрократическую зацепку, чтобы не повышать и не перерасчитывать пенсии военным пенсионерам. И 2 года назад, когда мне рассказали об этом в Узине началась работа", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Тобто, замість того, аби повернути людям зароблене - урядовці вирішили зекономити. Саме тому поділили процес індексації виплат на три етапи. На першому - торік люди отримали лише половину від того, що їм належить. Припустимо, замість чотирьох тисяч - лише дві. Куди поділась інша половина суми - варто здогадуватись. Але схожа економія, згідно з наказом - буде діяти і наступні два роки. Не врахували навіть те, що екомічна ситуація сьогодні і десять років тому - відрізняється.

"Прожиточный растет, а индексации нет. И получается, что через 5 лет мы снова будем получать, как 1 января 2018 года".

Засновник "Опозиційної платформи - За життя" погодився, що копійки, які гарантує держава непорівнянні з рівнем витрат. Але без роботи зокрема, самих пенсіонерів - не було б і цього. Та й в Парламенті провести соціальні закони вкрай складно.

"Был у меня скандал, когда было понятно, что одни мы выступали за вас".

"Если бы не было публичных акций с вашей стороны - так бы все и заглохло. Ничего они бы не сделали. - Да, мы же и трассы хотели перекрывать".

До того ж, є питання щодо надбавок, які люди теж мали б отримати. поки - про це лише мріють.

"Постановлением Кабмина убрали все надбавки. То есть, сравняли. И дали вот эту отсебятину непонятную".

"Два момента остались не решены. Первое - должен быть новый закон по пенсионному обеспечению военнослужащих, который бы исключал манипуляции со стороны правительства. И автоматически, при увеличении зарплат действующим военным должен пройти перерасчет. Потому что мы проследим за внесением нового законопроекта по поводу пенсий военным пенсионерам", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Не менш важливим є питання щодо врегулювання ціни на газ. Адже, наразі - це найбільша частина витрат громадян.

"Для нас приорітетом є законопроект 9403 по зменшенню цін на газ. Я вже кілька разів зазначав як ми плануємо це зробити. Це газ власного видобутку, газ імпортний. Зробити єдину ціну. Зробити власну ціну, розрахункову. Вона маєбути не вища, аніж 4900 з урахуванням закупівлі імпортованого", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Це теж має бути вирішено, каже Бойко. Тож вже завтра ці питання, як приорітетні, політик планує винести на обговорення в Парламенті.