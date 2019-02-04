Підвищити зарплати соцпрацівникам по всій Україні вимагають у парламентському комітеті з питань соцполітики. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. Наразі люди, які працюють з сиротами, афганцями, чорнобильцями, та дітьми війни, отримують близько чотирьох тисяч гривень на місяць.

Хоча, на думку Капліна, соцпрацівники - це посередники між владою та народом. Тож їхня зарплата має бути набагато більшою.

"Я вимагаю сьогодні підняти заробітню плату цим людям - це перше. І я готовий не підписувати будь-які документи на рівні Комітету з питань соцполітики, не пускати в Комітет жодні законодавчі ініціативи уряду - до тих пір, поки цим жінкам - жінкам, підкреслюю, вже поважного віку - їх 250 тисяч чоловік на всю країну, не підвищать заробітню плату. Я вважаю, що ми повинні сьогодні почати дискусію щодо мінімальної заробітньої плати на рівні 10 тисяч гривень", - заявив Сергій Каплін, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.