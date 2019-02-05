Что вас ждет на 5 февраля и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

Гороскоп на 5 февраля говорит Овнам, что этот день отлично подходит для укрепления организма и осуществления процедур здоровья.

Хорошее время для занятия хозяйством, наведения порядка в бумагах, для начала ремонта дома. В работе не нужно спешить, потому что можете навредить себе из-за невнимательности.

Телец

Звезды советуют Тельцам 5 февраля сексуальная энергия будет на высоком уровне. Не стоит пускать дела на самотек, потому что никто, кроме вас, их не решит.

Вникайте в проблемы, чтобы они не росли, как снежный ком. Вечером пойдет на пользу встреча с другом или близким человеком.

Близнецы

Гороскоп на 5 февраля для Близнецов говорит, что стоит быть терпеливыми и научиться уступать тем, от кого в какой-то степени зависит ваше будущее.

Не проявляйте грубость, это может привести к проблемам с противоположным полом и даже к расставанию. Не злоупотребляйте "красным словцом".

Рак

Луна говорит, что 5 февраля Ракам не стоит быть напорными в делах, которые требуют тщательности и выдержки. Будьте рассудительны, постарайтесь ограничить свои задачи на этот день, чтобы сделать их хорошо и не распыляться.

В общении с домочадцами проявите великодушие.

Лев

Астрологический прогноз на 5 февраля говорит, что этот день отлично подходит для культурного отдыха в хорошей компании. Свободные представители знака получат шанс очаровать кого-нибудь из противоположного пола, а новые знакомства обещают быть долгими и приятными.

Шопинг принесет удовольствие и будет качественным.

Дева

Гороскоп на 5 февраля говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Хорошее время для поездок и общения с друзьями. Не стоит шутить в серьезных вопросах, многие могут не понять.

Весы

Астрологический прогноз на 5 февраля не стоит быть закомплексованными и сдержанными, потому что вас ждут более решительных действий. Решайте вопросы по принципу "подождет - не будет ждать".

Получите поддержку от любимого человека, которая заставит вас еще больше поверить в себя.

Скорпион

Луна на 5 февраля сулит Скорпионам появление в круге общения новых людей, которые могут быть как хорошими собеседниками, так и полезными в будущем.

Отстаивать свою точку зрения нужно без эмоций - только холодный рассудок. Старайтесь пить больше воды и употреблять в рационе меньше животных жиров.

Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что 5 февраля получите шансы стабилизировать свое финансовое положение, воспользуйтесь случаем.

Отличный день для путешествия и поездки в другой город. Не забывайте проветривать офис и дом, вам не хватает свежего воздуха.

Козерог

Гороскоп на 5 февраля говорит Козерогам, что в этот день, несмотря на его быстротечность, удастся свершить много полезных дел. Ваш профессионализм будет оценен по достоинству как шефом, так и коллегами.

Не волнуйтесь о будущем, думайте о насущных проблемах.

Водолей

Гороскоп на 5 февраля говорит Водолеям, что сегодня не стоит давать обещания, которые не сможете сдержать. Возможно, будет множество соблазнов, но слишком мало возможностей их реализовать.

Не стоит брать то, что легко дается - требуйте лучшего.

Рыбы

Астропрогноз на 5 февраля говорит Рыбам, что сегодня можете быть чересчур эмоциональны и обидчивы, принимать все близко к сердцу.

Пожалейте себя - отключите телефон и посвятите время личному пространству. Не отвечайте злостью на злость, это поможет быстрее сгладить конфликт.

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