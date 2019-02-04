4 февраля в Одессе пассажир троллейбуса получил ножевое ранение, сообщает "Корреспондент". Инцидент произошел вечером в троллейбусе, следовавшем по маршруту №12 в районе Ивановского моста.

"Мужчина вступился за девушку, к которой пристали трое неизвестных, и получил от них удар ножом в живот", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, а ранившего его человека задержали. Он оказался ранее судимым.

Ранее украинского спортсмена изрезали ножом и ограбили.