Некий Саймон Доранте-Дэй объявил, что является внебрачным сыном британского принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, которая ныне является его женой. Как пишут американское издание Radar Online и австралийское New Idea, 55-летний Саймон дал интервью, в котором сообщил, что родился, когда Камилла была любовницей наследника британского престола. Мальчика якобы потом тайно отдали на усыновление.

Саймон считает, что первая жена Чарльза Диана знала о его существовании, и ее сердце было разбито. Она собиралась предать факт наличия внебрачного ребенка у Чарльза огласке, но этому помешала ее гибель в автокатастрофе. Дата рождения Саймона - 5 апреля 1966 года, за несколько лет до того, как об отношениях Чарльза и Камиллы стало известно широкой публике. Родился он в Великобритании, в городке Госпорт близ Портсмута. А в возрасте 18 месяцев был отдан в семью британцев - Карен и Дэвида Дэй. Родители его приемной матери Уинифред и Эрнест в то время работали на королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа в одном из королевских поместий. И именно они и рассказали своему приемному внуку тайну его рождения.

"Моя бабушка много раз говорила мне, что я - сын Чарльза и Камиллы. Она не просто намекала, а говорила об этом прямо", - утверждает он.

Доранте-Дэй демонстрирует свою фотографию в молодые годы, на которой он весьма напоминает сына Камиллы - Тома Паркера-Боулза. По его словам, многие также замечают его сходство с самой его венценосной бабушкой-королевой (у них, как он считает, схожее строение лицевых костей), а также с единокровным младшим братом - принцем Уильямом. Жена ныне проживающего в Австралии Саймона Элвианна не сомневается, что ее супруг - королевской крови.

Молодой Саймон (слева) и Том Паркер-Боулз Фото: "Факты"

"Мы уверены, что члены королевской семьи держали Саймона у себя до полуторагодовалого возраста. И Диана знала, собиралась заявить об этом публично", - говорит она.

Букингемский дворец эти заявления не комментировал.

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