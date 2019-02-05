Национальный банк Украины на 5 февраля 2019 года укрепил курс гривны почти на 15 копеек - до 27,42 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2742 грн;

100 евро - 3138 грн.

Ранее мы рассказывали, что будет с валютой в феврале.