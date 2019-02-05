Курс валют в Украине на 5 февраля: НБУ укрепил гривну [ Редактировать ]
Фото: pixabay
Национальный банк Украины на 5 февраля 2019 года укрепил курс гривны почти на 15 копеек - до 27,42 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2742 грн;
- 100 евро - 3138 грн.
Ранее мы рассказывали, что будет с валютой в феврале.
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