Смерть рэпера Децла: названа вероятная причина [ Редактировать ]
Предварительной причиной смерти известного российского рэпера Децла, который умер 3 февраля в возрасте 35 лет, медики называют сердечную патологию.
Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам источника, экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений у артиста нет.
Он также отметил, что врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. При этом "были изъяты все возможные анализы - на алкоголь, на токсические вещества".
Близкие Децла заявили, что со здоровьем у него все было нормально, и он никогда не жаловался на самочувствие.
Источник сослался на данные Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Смотрите также видео последних минут жизни артиста.
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