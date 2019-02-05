Предварительной причиной смерти известного российского рэпера Децла, который умер 3 февраля в возрасте 35 лет, медики называют сердечную патологию.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам источника, экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений у артиста нет.

Он также отметил, что врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. При этом "были изъяты все возможные анализы - на алкоголь, на токсические вещества".

Близкие Децла заявили, что со здоровьем у него все было нормально, и он никогда не жаловался на самочувствие.

Источник сослался на данные Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

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