В Украине наступил Китайский Новый год Желтой Свиньи [ Редактировать ]
В 23:03 по киевскому времени наступил Китайский Новый год. Это самый длинный и самый важный праздник в китайском календаре.
Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. В этом году празднование будет продолжаться до 20 февраля.
Новый год - это праздник воссоединения семьи. Его важно встречать в кругу родных и близких. В течение 15 праздничных дней принимают гостей и наносят визиты друзьям.
По китайской традиции, чтобы не упустить свое будущее счастье, после ужина никто не ложится спать. Ночное бодрствование создано для того, чтобы "оберегать новый год".
Более детально о приметах и традициях этого праздника вы можете узнать по ссылке.
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