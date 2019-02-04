В 23:03 по киевскому времени наступил Китайский Новый год. Это самый длинный и самый важный праздник в китайском календаре.

Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. В этом году празднование будет продолжаться до 20 февраля.

Новый год - это праздник воссоединения семьи. Его важно встречать в кругу родных и близких. В течение 15 праздничных дней принимают гостей и наносят визиты друзьям.

По китайской традиции, чтобы не упустить свое будущее счастье, после ужина никто не ложится спать. Ночное бодрствование создано для того, чтобы "оберегать новый год".

Более детально о приметах и традициях этого праздника вы можете узнать по ссылке.