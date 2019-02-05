Эксперты продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu над проливом Ла-Манш. На нем летел нападающий клуба Английской премьер-лиги "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот. На дне пролива в обломках самолета нашли одно тело.

Об этом сообщает ВВС.

Кто это - еще не установлено. Участники поисковой операции будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) опубликовало фото с места, где найдены обломки самолета.

Как сообщалось, ночью, 21 января, небольшой частный самолет вылетел из Нанта в Кардифф и вскоре исчез с экранов радаров.