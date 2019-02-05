Во Львове скончалась член ОУН [ Редактировать ]
Во Львове скончалась член ОУН Ярослава Мельничук (Полюга). Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"Сегодня на 90 году жизни отошла в вечность член ОУН, львовянка Ярослава Мельничук (Полюга). Община Львова выражает соболезнования родным и близким", - указывается в сообщении.
Мельничук будет похоронена 5 февраля на Лычаковском кладбище.
Ярослава Мельничук (Полюга) - уроженка Львова. Сотрудничать с ОУН начала в период обучения во Львовском медицинском институте в 1945 году.
Была арестована в 1948 году, однако отпущена за неимением доказательств вины. Второй раз Мельничук арестовали в 1949 году. После шести месяцев следствия она была без суда этапирована на спецпоселение в Якутскую АССР, выполняла каторжные работы.
Позже Мельничук смогла получить должность лаборантки в районной больнице и разрешение на продолжение обучения. В 1956 году, после получения диплома, вернулась во Львов, где работала врачом до выхода на пенсию.
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