23-летняя украинка "вышла замуж" за саму себя [ Редактировать ]
В Днепре 23-летняя Маргарита Турчак пришла получить заграничный паспорт и узнала, что в ее ID-карте с ошибкой написано семейное положение. Вместо имени мужа - там отметили ее саму.
По словам девушки, сразу после получения ID-карты ей не было известно об ошибке, которую допустила сотрудница миграционной службы.
Об этом Маргарите рассказали в сервисном центре, когда спустя время она пришла забирать загранпаспорт, пишет Gazeta.ua.
"Получается, по паспорту "Маргарита Турчак замужем за Маргаритой Турчак". Это скорее комическая ситуация", - говорит она.
По ее словам, эту ошибку она пока никак не может исправить.
"Эта ошибка никак не помешает мне, но изменить ее я никак не смогу. Мне сказали: "Вы можете обратиться в ЗАГС, но там вам не помогут". Поэтому, надо ждать пока у них появится необходимое оборудование. Еще можно пойти в миграционную службу, но в последний раз в очереди я там простояла весь день. Пока с меня смеется муж. Говорит, что я "единоличностная" и вышла замуж за себя", - говорит девушка.
На самой ID-карте семейное положение не указывают. Ошибка указана в чипе, то есть ее будут видеть только госучреждения и владелица паспорта.
Ранее мы рассказывали о девушке, которая действительно вышла замуж за саму себя.
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