Курс на ЄС та НАТО. Документ про відповідні зміни до Конституції України розглянуть у парламенті в четвер, - заявив голова Ради Андрій Парубій.

Цього тижня законопроект обговорюватимуть утретє, тож це буде підсумкове голосування. Щоб курс на ЄС та НАТО був закріплений у Конституції, знадобиться щонайменше 300 голосів. Тому спікер закликав нардепів не прогулювати засідання у четвер.

"На моє переконання, один з ключових законопроектів - внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і в НАТО. Я звертаюсь до усіх фракцій, до максимальної мобілізації в цей день. Це - принципове питання і важливе позиціонування для України", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.