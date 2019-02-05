Курс на ЄС та НАТО: у Верховній Раді розглянуть зміни до Конституції України [ Редактировать ]
Курс на ЄС та НАТО. Документ про відповідні зміни до Конституції України розглянуть у парламенті в четвер, - заявив голова Ради Андрій Парубій.
Цього тижня законопроект обговорюватимуть утретє, тож це буде підсумкове голосування. Щоб курс на ЄС та НАТО був закріплений у Конституції, знадобиться щонайменше 300 голосів. Тому спікер закликав нардепів не прогулювати засідання у четвер.
"На моє переконання, один з ключових законопроектів - внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і в НАТО. Я звертаюсь до усіх фракцій, до максимальної мобілізації в цей день. Це - принципове питання і важливе позиціонування для України", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
по теме
Курс на НАТО і ЄС: Луценко назвала ключові завдання Ради
Верховна Рада починає роботу після новорічних свят і має намір розглянути кілька найважливіших законів, в тому числі змінити до Конституції заради ЄС і НАТО, а також блок законів з сектора нацбезпеки
Россия больше не стратегический партнер ЕС - евродепутат
Пока Россия продолжает оккупировать Украину, сотрудничеству с ней почти нет места
Зміни до Конституції та питання нацбезпеки: про що говорили народні депутати під час погоджувальної сесії?
Передвиборчі перегони, зміни до Конституції та питання нацбезпеки. Нардепи окреслили порядок денний наступного тижня. Вже завтра в будівлі під куполом стартує нова сесія, фоном якої стане президентська компанія. Отже, з яким настроєм обранці повертаються з відпустки і на що вистачить законодавчого завзяття?
Уряд розгляне документ щодо статегічного курсу України на ЄС
Курс на ЄС та НАТО. Документ про відповідні зміни до Конституції України розглянуть у парламенті в четвер. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій
Микола Скорик і Тарас Загородній в ефірі "Подробиць тижня" обговорили перспективи вступу України до ЄС та НАТО
За планом сесії, вже у четвер, 7 лютого, депутати розглянуть питання про зміни до Конституції - щодо курсу нашої держави на вступ до ЄС і НАТО