Допоки Росія не виконуватиме Мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості тісної співпраці з нею, - про це йдеться у доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту.

Серед іншого Калнієте нагадала анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості та дестабілізації європейських суспільств.

Водночас у документі наголошено, що потрібно більше сприяти громадянському суспільству в Росії.