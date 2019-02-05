Від Росії вимагають дотримуватися Мінських угод [ Редактировать ]
Допоки Росія не виконуватиме Мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості тісної співпраці з нею, - про це йдеться у доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту.
Серед іншого Калнієте нагадала анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості та дестабілізації європейських суспільств.
Водночас у документі наголошено, що потрібно більше сприяти громадянському суспільству в Росії.
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