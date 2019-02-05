В США прогремел взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В американского городе Альбукерке произошел взрыв около торгового центра, сообщает "Корреспондент".
В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании затряслись стены.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Ривне на рынке прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.
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