В американского городе Альбукерке произошел взрыв около торгового центра, сообщает "Корреспондент".



В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании затряслись стены.



В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Ривне на рынке прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.