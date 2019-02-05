За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями 4 раза, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток"): "дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов - в районе поселка Опытное; из стрелкового - в районе поселка Невельское. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный; дважды из гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов калибра 82 мм. - в районе поселка Крымское".

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. По данным разведки шесть террористов были уничтожены и еще 4 получили тяжелые ранения.

Ранее на Донбассе зверски убили двух украинских военных.