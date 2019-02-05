Война на Донбассе: боевики понесли серьезные потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями 4 раза, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток"): "дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов - в районе поселка Опытное; из стрелкового - в районе поселка Невельское. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный; дважды из гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов калибра 82 мм. - в районе поселка Крымское".
Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. По данным разведки шесть террористов были уничтожены и еще 4 получили тяжелые ранения.
Ранее на Донбассе зверски убили двух украинских военных.
по теме
Ситуация в Азове стабилизировалась - Госпогранслужба
Выяснилось, что российские власти против мониторинга европейцев на Азове
Война на Донбассе: армия уничтожила бронетранспортер террористов
Боевики обстреливали позиции украинских военных из зенитной установки на МТЛБ
Боевики понесли потери на Донбаcсе
За минувшие сутки террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе зверски убили двух военных
В Донецкой области обнаружили два трупа мужчин с признаками насильственной смерти
Война на Донбассе: боевики понесли потери
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня