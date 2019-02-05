У Перу посеред вулиці впав літак [ Редактировать ]
У столиці Перу Лімі посеред вулиці впав легкомоторний літак. Дивом ніхто з перехожих не постраждав. Легкі ушкодження отримали два пілоти. Під час падіння повітряне судно пошкодило кілька припаркованих автівок та лінії електропередач. У поліції інцидент назвали "жорсткою посадкою".
"Очевидно, що під час польоту щось сталось, і пілоти мусили аварійно сісти. Як наслідок - постраждали три транспортні засоби й електричний стовп - його зачепило крилом літака. Обидва пілоти отримали синці. Завдяки своєму досвіду, вони вміло маневрували і посадили літак із найменшими втратами, інакше наслідки були би значно серйознішими", - зазначає Маріо Арата, голова поліції.
по теме
У США літак впав на житловий будинок
На місці падіння спалахнула пожежа - вогонь охопив одразу два будинки
На дні Ла-Маншу знайшли уламки літака, яким летів зниклий футболіст
На дні протоки Ла-Манш виявили уламки легкомоторного літака, який перевозив футболіста "Кардіффа" Еміліано Салу
Пожежі в Австралії: у річку впав пожежний літак
Літак упав у річку під час набору води
Крушение самолета с футболистом: на месте аварии нашли труп (фото)
Эксперты продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu
Авикатастрофа МН17: родственники погибших решились на отчаянный шаг
Владимиру Путину придется лично ответить на вопросы ЕСПЧ по поводу сбитого малайзийского Boeing МН17