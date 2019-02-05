У столиці Перу Лімі посеред вулиці впав легкомоторний літак. Дивом ніхто з перехожих не постраждав. Легкі ушкодження отримали два пілоти. Під час падіння повітряне судно пошкодило кілька припаркованих автівок та лінії електропередач. У поліції інцидент назвали "жорсткою посадкою".

"Очевидно, що під час польоту щось сталось, і пілоти мусили аварійно сісти. Як наслідок - постраждали три транспортні засоби й електричний стовп - його зачепило крилом літака. Обидва пілоти отримали синці. Завдяки своєму досвіду, вони вміло маневрували і посадили літак із найменшими втратами, інакше наслідки були би значно серйознішими", - зазначає Маріо Арата, голова поліції.