У Полтаві крижана брила знову травмувала дитину [ Редактировать ]
У Полтаві через падіння крижаної брили постраждала ще одна дитина. Шматок льоду зірвався з даху п'ятиповерхівки, коли семирічна дівчинка з мамою проходили повз будинок. У дитини лікарі зафіксували закриту черепно-мозкову травму, її стан - не тяжкий.
Нещасний випадок стався на тій самій вулиці Соборності, де минулої суботи льодяна брила впала на іншу дівчинку. Через одержані травми вона наразі в комі.
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