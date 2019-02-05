У Полтаві через падіння крижаної брили постраждала ще одна дитина. Шматок льоду зірвався з даху п'ятиповерхівки, коли семирічна дівчинка з мамою проходили повз будинок. У дитини лікарі зафіксували закриту черепно-мозкову травму, її стан - не тяжкий.

Нещасний випадок стався на тій самій вулиці Соборності, де минулої суботи льодяна брила впала на іншу дівчинку. Через одержані травми вона наразі в комі.