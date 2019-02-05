На Луганщині затримали бойовика так званої ЛНР [ Редактировать ]
На Луганщині поліція затримала бойовика, який раніше воював в одному з місцевих терористичних підрозділів.
36-річний місцевий житель подався до незаконних збройних формувань у 2016 році, проходив вишкіл в окупованому Луганську на базі бойовиків, розташованій на території колишнього військового ліцею.
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