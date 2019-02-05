Глобальне потепління змінить колір світового океану. Науковий журнал "Нейче ком'юнікейшнс" опублікував відповідне дослідження. Автори пояснюють, що зміна температури на поверхні океану впливає на фітопланктон. Саме він через взаємодію з сонячним промінням забарвлює воду.

За 100 років зміни зачеплять понад половину світового океану. Зелені його частини стануть іще зеленішими унаслідок цвітіння води, а сині регіони - синішими, через зменшення кількості фітопланктону.