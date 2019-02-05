Несподівана весна в Румунії на заході країни розквітли підсніжники.

Минулі вихідні видалися найтеплішими для цієї пори за останні 60 років. Місцями температура сягала 17 градусів вище нуля. Однак весняна погода в цьому регіоні довго не затримається - з середини тижня синоптики обіцяють похолодання.