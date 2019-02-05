Несподівана весна: у Румунії розквітли підсніжники [ Редактировать ]
Несподівана весна в Румунії на заході країни розквітли підсніжники.
Минулі вихідні видалися найтеплішими для цієї пори за останні 60 років. Місцями температура сягала 17 градусів вище нуля. Однак весняна погода в цьому регіоні довго не затримається - з середини тижня синоптики обіцяють похолодання.
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