У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, зійшов з рейок потяг. Місцеві жителі розмістили в соцмережах відео з місця аварії. На кадрах - у снігу кілька десятків вагонів.

Внаслідок інциденту загинуло троє людей. За попередніми даними, це провідник, стажер та інженер. Що спричинило аварію - наразі невідомо.