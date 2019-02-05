У Канаді з рейок зійшов потяг: загинули люди [ Редактировать ]
У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, зійшов з рейок потяг. Місцеві жителі розмістили в соцмережах відео з місця аварії. На кадрах - у снігу кілька десятків вагонів.
Внаслідок інциденту загинуло троє людей. За попередніми даними, це провідник, стажер та інженер. Що спричинило аварію - наразі невідомо.
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