Советская актриса Наталья Фатеева давно не общается с родными детьми. Более того, она не пускает их на порог своей пятикомнатной квартиры. Исключением стал тот случай, когда актриса сломала тазобедренный сустав и ей понадобилась помощь посторонних. После того, как Наталья Николаевна пошла на поправку, она снова стала вести затворнический образ жизни, пишут росСМИ.

По словам близких, Фатеева не любила своих детей с самого их рождения. Она считает, что они не давали ей строить актерскую карьеру. Сына Владимира от брака с режиссером Владимиром Басовым и дочку Наталью, которую родила от космонавта Бориса Егорова, воспитывали родители актрисы. Сердце Натальи Николаевны не смягчило и появление внуков. Наталья, которой едва исполнилось 16 лет, родила сына, однако знаменитая мама уговорила дочь оставить ребенка в доме малютки. В итоге мальчика забрали родители несостоявшегося зятя Фатеевой. Согласно последним данным, внук не торопится общаться со знаменитой бабушкой.

"Как ни грустно это осознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала. И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, - это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам", - рассказал сын Фатеевой журналистам.

К сожалению, таких случаев можно привести сотни - и не важно будь это ребенок какой-то знаменитости или обычного бухгалтера. Ранее знаменитый российский певец отказался от дочери-инвалида.