У США перевіряють джерела фінансування інавгурації Трампа [ Редактировать ]
Прокуратура Нью-Йорка планує перевірити гроші, витрачені на інавгурацію Дональда Трампа. Про це - з посиланням на власні джерела - повідомляє телеканал ABC.
За його даними, на церемонію витратили понад 100 мільйонів доларів. Тож слідчі мають намір з'ясувати, чи були ці пожертви спонсорів зроблені в обмін на певні послуги - щоб у майбутньому впливати на політику президента.
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