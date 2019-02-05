Прокуратура Нью-Йорка планує перевірити гроші, витрачені на інавгурацію Дональда Трампа. Про це - з посиланням на власні джерела - повідомляє телеканал ABC.

За його даними, на церемонію витратили понад 100 мільйонів доларів. Тож слідчі мають намір з'ясувати, чи були ці пожертви спонсорів зроблені в обмін на певні послуги - щоб у майбутньому впливати на політику президента.