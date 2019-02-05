Масштабне відновлення автошляхів пообіцяв "Укравтодор". За ями на дорогах візьмуться з 8 лютого у тих районах, де погода сприятиме, кажуть у компанії. Латати дірки планують спеціальними холодними сумішами. А вже з весни ремонтуватимуть решту ділянок.

Тим часом, на Закарпатті водії вирішили не чекати тепла і вийшли пікетувати обласну Службу автодоріг. Траси в регіоні настільки розбиті, що машини розвалюються на ходу. Через це доводиться навіть скасовувати автобусні рейси.

Стан доріг перевірила Мар'яна Мартин.

Поїздка трасою "Мукачеве - Рогатин" справжнє екстрим-випробування. Адже квест "об'їдь яму" під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, - а доїхав до автомайстерні.

"Диски вже криві, от уже побив диски. Все - дороги, вся проблема в дорогах", - говорить Іван Бабинець, житель Іршави.

Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже: не має часу навіть на обід.

"Вночі спокою нема, колеса пробивають, всі люди дуже скаржаться", - говорить Іван Яцканич, ремонтує машини.

30 км від Мукачева до Сільця ми змогли подолати більш як за годину.

"Як вам дороги ? - Ніяк!"

Вкрита ямами і дорога уздовж села Кам'янське. А її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, - адже подекуди розмір ям - вражає.

На так званих "залужзьких серпантинах" - яма на ямі, в одну із них на самісінькому повороті поміщається 17 дюймове колесо.

Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні 30 хвилин, то нині доводиться чекати 3 години.

"Ніхто з водіїв не хоче їхати. Жах, а не дорога. Із запізнення по дві години їдемо", - говорить Іван Пантьо, водій рейсового автобуса.

Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну Службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя.

"Ми все розуміємо, бачимо, ми отримувачі коштів, ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було. Було тільки одно слово - збереження, збереження, мережі. Та мережа вже зношена від систематичного недофінансування", - говорить Михайло Попович, керівник Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію у країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч - невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою, звертаються в усі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне:

"6 гривень беруть з літра бензину, або солярки на дорогу. То є космічні гроші, космічні! Результат бачите самі", - говорить Василь Староста, водій.