Мадагаскарські таргани, ахатини та павуки-птахоїди. Все це у власному будинку самостійно доглядає 14-річний школяр із Вінниці. Своїх екзотичних улюбленців дев'ятикласник нікому не довіряє. Утім, показав їх нашим кореспондентам.

Це африканський карликовий їжак. У будинку дев'ятикласника Віталія Крижанівського він оселився 2 місяці тому. Хлопець придбав його у знайомих через мережу інтернет. Тепер у помешканні він головний.

"Найулюбленіша моя тварина - африканський карликовий їжак. Мені ця тварина дуже подобається тому що вона прив'язується до свого господаря, але, правда - все одно, дуже шустра. Африканські їжачки відрізняються від наших європейських стандартних тим, що, по-перше - вони менше ростуть, по-друге - різна вага і різна поведінка", - розповідає Віталій Крижанівський, школяр.

Захоплення екзотичними тваринами у хлопця з дитинства. Спершу він зібрав ось таку колекцію різних жучків та комах. А два роки тому батьки придбали Віталію перших живих тарганів - Мадагаскарських. От після того, каже хлопець, домашніх улюбленців щораз стає дедалі більше.

"В мене от зараз близько 20 видів різних тварин та рослин : найбільші таргани в світі - Мадагаскарські таргани і на 2 місці найбільші лісові таргани "Архімадрида теселята", також є інші таргани - мармурові таргани "Зоофобуси", равлики, ахатини та павуки-птахоїди. Це - леопардовий еоблефар. Ящірка з сімейства глеконів. Харчується різними тарганами та комахами", - показує Віталій Крижанівський, школяр.

За усім цим Віталій доглядає самотужки. Знає, - кого, коли і чим слід годувати, у яких умовах вирощувати та який температурний режим підтримувати. Утім, батьки розповідають, - кількість екзотичних тварин у будинку незабаром знову збільшиться.

"Він сказав, що хоче змію. Я змій боюся, але так як він наполягає, що він хоче змію - я кажу "добре, пробуй і це". Мушу дитину підтримувати і допомагати йому в тому, що він хоче, тому що в нього є бажання і ми йому стараємось допомагати в цьому", - говорить Тамара Крижанівська, мама Віталія.

Аби тварини не повтікали зі своїх домівок, їх стінки Віталій змащує вазеліном. Каже, його запах мешканців відлякує. Нині хлопець працює над науковою роботою, а згодом мріє стати відомим ученим.