Одне село на дві країни. Так із давніх-давен живуть мешканці селища Барле на межі Бельгії та Нідерландів. Іще й із численними анклавами по обидва боки кордону.

Чиїх законів там дотримуються? Ірина Іванова розповість.

Дві батьківщини на одне село. Так пощастило мешканцям Барле, яке, по суті, більше схоже на скупчення бельгійських анклавів на території Нідерландів. Одна частина - Барле-Гертог - офіційно входить до бельгійської провінції Антверпен, інша - Барле-Нассау - в нідерландській провінції Північний Брабант.

Місцеві перетинають кордон сотні разів на день.

"Добре, що кожен може йти куди хоче. Купувати продукти, віддавати дітей до школи, підбирати їм кращу освіту. Продукти можна взяти в Нідерландах, а бензин купити - у Бельгії, де він дешевший, так само як і сигарети. Тож люди постійно мігрують і вибирають собі найкраще. Але річ у тім, що дещо дублюється", - говорить Франс де Бонт, мер бельгійської частини Барле-Гертог.

Дублюється поштовий сервіс і місцева влада. І в кожної - свої правила.

"Проблема зі сміттям. У бельгійців - свої правила сортування, а в Нідерландах - свої. Тож на мою вулицю, де є і бельгійські, і нідерландські будинки, приїздять вісім різних компаній, що забирають посортований непотріб. Це щось неймовірне, повна дурня", - наголошує Франс де Бонт, мер бельгійської частини Барле-Гертог.

Цей кордон був розмитий ще з середніх віків. Такі-сякі розмежування провели лише в 1995 році. Розподіл сподобався не всім. До прикладу, 86-річна жителька, яка вважала себе бельгійкою, лишилася невдоволена, що її будинок віднесли до голландської частини. Бо згідно з кордоном, вхідні двері виявилися на території Нідерландів.

"Рішення знайшли дуже просте. Це була дверна конструкція, в якій одна половина слугувала вікном. Тож раму просто перевернули догори ногами так, що будинок знову став бельгійським. Літня пані залишилася задоволена", - розповідає Віллем ван Ґул, директор департаменту туризму у Барле.

Щоб зрозуміти, хто де живе, кожен будинок позначений прапором відповідної країни. Та попри адміністративні труднощі, бельгійці та голландці живуть як одна родина зі своїми, часом непростими, сімейними стосунками. Утім, усі однаково тішаться тим, що живуть в особливому селищі і користуються з його вигод.