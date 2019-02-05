В Азии родился трехглазый мутант (фото) [ Редактировать ]
На Филиппинах родился двухголовый поросенок с тремя глазами. Необычное животное появилось на свет в деревне Калиан, провинция Султан-Кударат, сообщает "Корреспондент".
Рождение поросенка-мутанта напугало местных жителей; но для хозяйки Аделины Далипе он является уникальным.
Его назвали Мара Клара и поместили в отдельную клетку. Женщина утверждает, что поросенок полностью здоров, у него много энергии и он пьет материнского молоко.
Ранее в США родился самый маленький теленок в мире.
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