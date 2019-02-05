5 февраля пройдет Новолуние в созвездии Водолея. Астрологи составили прогноз на этот день.

Что нужно сделать в Новолуние 5 февраля

Это прекрасное время для развития личного бизнеса. Поэтому для людей, имеющих свое дело, день будет очень благоприятным. Можно смело планировать встречи и презентацию проектов на этот день, подписание важных документов и принятие ответственных решений.

Также день новолуния 5 февраля 2019 года будет хорош для того, чтобы заняться оздоровлением организма. Можно будет начинать диету в этот день, возобновлять или начинать тренировки, проводить омолаживающие процедуры. Все это в такой день пойдет вам на пользу.

Можно заводить новые знакомства. Причем это могут быть не только знакомства любовного плана, но и поиск новых деловых партнеров. Энергетика Водолея в этот день будет способствовать тому, что вам будет довольно просто найти общий язык с окружающими.

Заняться решением личных проблем в новолуние 5 февраля тоже можно. День подойдет для примирения в случае недавней ссоры. Главное помните про простое правило – умение уступать и не таить обиды является залогом счастливой семейной жизни.

Что категорически нельзя делать в Новолуние 5 февраля

Вообще данный день, согласно прогнозам специалистов, подходит для активной деятельности. Но самое главное – это суметь рассчитать свои способности, так как перегружать организм в этот день категорически нельзя.

Нужно будет тщательно контролировать свое эмоциональное состояние, которое в новолуние 5 февраля может оказаться не совсем устойчивым. Особенно нужно будет всеми силами стараться подавить в себе чувство гнева, так как, вырвавшись наружу в этот день, это чувство способно сильно испортить вам жизнь. Нельзя также потакать таким недостаткам, как лень, злоба, агрессия, зависть.

Как видите запретов на предстоящее новолуние совсем немного. Это будет день возможностей и действий, поэтому дерзайте и у вас все получится.

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