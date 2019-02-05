Виктория Березкина выясняет в НАБУ, в чем ее подозревают [ Редактировать ]
Виктория Березкина, дочь народного депутата Станислава Березкина, по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы выяснить, в чем ее подозревают. Об этом Виктория Березкина написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Пост датирован 5 февраля, 9:45.
Виктория Березкина опровергла информацию о том, что ей было вручено подозрение в рамках производства относительно нарушений при получении "Креатив групп" кредитов в банковских учреждениях в 2014 году.
"Многие СМИ писали, со ссылкой на анонимные "источники", что я являюсь подозреваемой в "шумном" деле расследуемым НАБУ. На самом деле подозрение мне никто не вручал. Пришла в Бюро по собственной инициативе, чтобы узнать, в чем дело", - написала Виктория Березкина.
Она также отметила, что всегда уведомляла и намерена дальше уведомлять силовиков о своем местоположении.
"Ранее уведомляла НАБУ о своем местонахождении, ведь скрывать мне нечего и никаких незаконных действий я не совершала", - подчеркнула Виктория Березкина.
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