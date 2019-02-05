Нет предела совершенству, особенно когда речь идет о мудрости: она накапливается в нас по мере взросления и прохождения жизненного пути. У одних знаков зодиака предрасположенность к накоплению естественных знаний о жизни в среднем выше, чем у других. Астрологи выделяют пять самых мудрых знаков, среди которых можете оказаться и вы, пишет сайт "Вести".

Водолей

Водолеи учатся на ошибках лучше, чем кто-либо другой. Они практически никогда не наступают на одни и те же грабли. Их эрудиция, как правило, впечатляет собеседника, потому что они очень дотошны, когда дело касается интересующего их вопроса. Они не успокоятся, пока не изучат каждый элемент проблемы, каждую важную деталь того или иного ее аспекта. Люди этого знака зодиака, по мнению астрологов, являются реалистами, что помогает им направлять свой потенциал на мир вокруг. Они не тешат себя иллюзиями, полагаются лишь на то, что видят, ощущают и чувствуют сами. Их самостоятельность нередко приносит им много проблем, но зато они никогда не усомнятся в своей правоте впоследствии, потому что на своем опыте проверяют собственные догадки. Это истинные экспериментаторы, которые знают о жизни больше, чем кто-либо.

Скорпион

Скорпионам свойственна невероятно мощная интуиция. Именно она дает им возможность чувствовать ситуацию лучше многих окружающих. Помимо этого, они являются отличными стратегами, которым свойственно смотреть на проблему под всеми возможными углами. Скорпионы осторожны и мудры не по годам. Они не боятся пользоваться чужими советами, умело отделяя истину от лжи и прочего мусора. Скорпионы фильтруют входящие потоки информации и окружают себя людьми, которые всегда могут их научить чему-нибудь полезному. Такие качества делают из них непревзойденных лидеров. Представители этого знака зодиака - кладезь информации на все случаи жизни.

Дева

Эмпатия Дев - это мощный инструмент накопления жизненных знаний. Они хорошо чувствуют окружающих людей, поэтому могут делать выводы на основе опыта окружающих. Эти люди лучше всех учатся на чужих ошибках, потому что переживают невзгоды людей вокруг как свои собственные. Помимо этого, Вселенная наделяет их особой аурой, которая привлекает дополнительные знания извне. Кто-то считает это интуицией, но природа этого процесса гораздо сложнее, нежели просто шестое чувство. Девы словно видят этот мир насквозь, будто проживают уже далеко не первую жизнь и помнят все остальные. Единственная проблема Дев состоит в том, что они часто сомневаются в своих выводах.

Стрелец

Представители данного Знака знают людей от и до. Мудрость Стрельцов заключается в их способности найти ключ к любому человеку. Это врожденные гениальные психологи, которые умеют управлять мнениями и находить ответы на нужные вопросы, просто глядя на людей и взаимодействуя с ними. Если вам нужен мудрый совет относительно того или иного человека, обратитесь за помощью к Стрельцу. Рожденные под этим Знаком всегда помогут вам советом, если вы с ними находитесь в товарищеских отношениях или дружбе. Несмотря на то, что Стрельцы относятся к эгоистичным знакам зодиака, они не прочь протянуть руку помощи нуждающимся.

Козерог

Мудрость Козерога состоит в постоянном, безостановочном обучении. Эти люди учатся всю свою сознательную жизнь. Им нравится достигать всего самостоятельно, быть самодостаточными во всем. Это умение перманентно учиться и черпать знания о жизни делает из них людей с феноменально развитой мудростью. Козероги не желают рисковать, поэтому не проверяют тезисы, которые вычитывают в книгах или находят на просторах интернета. Они наблюдают за тем, как эти теории проверяются другими людьми. Козероги мотают на ус все, что видят, поэтому их очень сложно обмануть. Они хитры, поэтому всегда знают больше, чем вам показывают. Правда, есть у них и слабость: такой теоретический подход срабатывает не всегда, и тогда мудрость Козерогов проигрывает сильным качествам другого знака.

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