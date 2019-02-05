В Лос-Анджелесе на 93-м году жизни умерла американская актриса Джули Адамс. По словам сына актрисы, Джули ушла из жизни в воскресенье, 3 февраля. Причина смерти не уточняется, сообщает "Апостроф".

Родилась Адамс 17 октября 1926 года в Айове. В кино она дебютировала в 23 года, снявшись в сериале "Время вашего сеанса" на телеканале NBC. За свою карьеру актриса сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах.

Джули Адамс снялась таких сериалах, как "Мелроуз Плейс", "CSI: Место преступления Нью-Йорк", "Она написала убийство", "Остаться в живых", "Перри Мэйсон", "Параллельные миры", "Рядом с домом", "Семейный закон", "Женщина полицейский" и других.

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