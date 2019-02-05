На кладбище в селе Чернещина (Харьковская область) было обнаружено тело 43-летнего мужчина со смертельными ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Информация о происшествии поступила в полицию 4 февраля в 12:22. Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запала "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Каменском на заводе прогремел мощный взрыв.