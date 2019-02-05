"Група Ліми" закликала армію Венесуели стати на бік нового президента Хуана Гуайдо. Члени міжнародної організації учора збиралися в Оттаві. Які ще заклики та вимоги озвучили країни американського континенту - у нашому наступному сюжеті.

Міжнародний тиск на Ніколаса Мадуро посилюється - більшість країн американського континенту просять політика мирно передати владу. 11 із 14 держав "Групи Ліми", яка має розв'язати кризу у Венесуелі, закликали армію стати на бік нового демократичного лідера Хуана Гуайдо.

"Ми закликаємо Національні збройні сили Венесуели визнати своїм головнокомандувачем Хуана Гуайдо, який є чинним президентом країни", - заявив Нестор Пополіціо, міністр закордонних справ Перу.

"Підтримуючи Хуана Гуайдо і визнаючи його тимчасовим президентом Венесуели, ми підтримуємо та визнаємо право громадян цієї країни на демократію. Таку, яку мають політичні протестувальники у Канаді. І сумно зазначати, що громадяни Венесуели її не мають", - зазначила Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади.

Члени "Групи Ліми" заявили - вони , як і США, проти будь-якого силового протистояння у Венесуелі. І закликали світову спільноту перекрити режиму Мадуро фінансові потоки, як це зробив Вашингтон.

"Багато інституцій у нашій країні працювали над цим - від міністра економіки, фінансових і зовнішньополітичних структур, щоб упевнитися, що фінанси не потраплять до рук Мадуро. Як ви бачите, інші держави зробили навіть серйозніші кроки. Вони заморозили активи, будь-які активи нафтових компаній, щоб вони дісталися законному уряду Венесуели - уряду Хуана Гуайдо", - наголосив Нестор Пополіціо, міністр закордонних справ Перу.

Попри заклики міжнародної спільноти, сам Ніколас Мадуро позицій здавати не збирається. Він навіть написав листа до Папи Римського із проханням про підтримку. Є також прихильники його уряду, які влаштовують у Каракасі мітинги.

"Я написав листа Папі Римському. Я сподіваюся він уже у Римі, у Ватикані. Я сказав йому, що я на службі у Христа. Я християнин і глибоко вірю. Я попросив папу, щоб він доклав зусиль і допоміг нам стати на шлях діалогу. Ми сподіваємося отримати відповідь", - заявив Ніколас Мадуро, президент Венесуели.

Та попри це, у Венесуелі уже готуються розпочати підготовку до нових виборів. Депутат Хуан Пабло Гуаніпа повідомив, що парламент визначить новий склад Національної виборчої ради. Вона своєю чергою дозволить реєстрацію нових виборців і працюватиме над тим, щоб голосування відбулося якомога швидше.