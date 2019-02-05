Розыгрыш Кубка мира сезона 2018/2019 переходит в завершающую фазу. После европейской части этапов мировой биатлон отправляется в заокеанское турне, где в последний раз соревновались спортсмены в 2016 году. Крайний триместр стартует в канадском Кенморе. Именно там в период с 7 по 11 февраля будет разыграно шесть комплектов наград.

Кенмор - небольшой город на юго-западе провинции Альберта c населением чуть более 17 тыс. человек, из которых порядка 5,5 тыс. постоянно там не живут. Географически он расположился в 81 км от крупного города Калгари. Через город протекает достаточно большая река Боу.

Фото: wikipedia.org/wiki/Канмор

Кенмор является молодым, но в то же время быстро развивающимся городом. Особой популярностью здесь пользуются зимние виды спорта: лыжи, сноуборд. А вот биатлону в этом списке места не нашлось. Впрочем, ничего необычного. Это привычная общеамериканская тенденция.

Подобного рода соревнования Канада принимает в шестой раз в истории. В 1988 году - в рамках зимней Олимпиады, 2009 - ЧМ IBU среди юношей и юниоров, 2012 и 2015 годах - Кубок IBU, в 2016 - первый полноценный этап Кубка мира.

Фото: biathlonworld/facebook

Легкий мороз и трасса из натурального снега на высоте 1300 метров над уровнем моря делают Кенмор практически заокеанской копией Антерсельвы. Правда, в Канаде немного теплее. Обычно зимой там преобладают небольшие минусовые температуры, однако в этом году данный регион "накрыли" экстремальные холода, и столбик термометра показывает невероятные -30 градусов.

Тут уж точно биатлонистам не позавидуешь, ровно так, как и болельщикам. Все дело в том, что многие титулованные спортсмены решили не ехать в столь далекие страны, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в шведском Остерсунде в марте 2019 года. Тем самым, у команд появится возможность проверить ближайший резерв.

Состав сборной Украины:

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Юлия Журавок, Надежда Белкина, Мария Кручова, Яна Бондарь.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

7-й этап Кубка мира, Кенмор. Расписание гонок:

07 февраля, 19:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

07 февраля, 23:00. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

09 февраля, 21:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

09 февраля, 23:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

10 февраля, 20:00. Масс-старт, 15 км, мужчины

10 февраля, 23:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины

Примечание: время стартов указано киевское GMT+2.

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