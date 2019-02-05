В Киеве вспыхнул масштабный пожар [ Редактировать ]
Во вторник, 5 февраля, в Киеве загорелись склады, расположенные недалеко от торгового центра "Дарынок" (станция метро "Лесная"), сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что по Бориспольской трассе вблизи танкового завода горит мусор. На данный момент пожарные пытаются ликвидировать огонь, который охватил склады за "Дарынком". На месте происшествия прибыла полиция и скорая помощь.
О жертвах и потерпевших информации не поступало. Подробности инцидента выясняются.
Ранее в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.
по теме
В Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке (видео)
В понедельник утром, 4 февраля, в жилом доме произошел пожар
Масштабный пожар у "Дарынка" локализирован
Пожар в складском здании ООО "Адонис Проект", на улице Красноткацкой, 69, возле метро "Лесная" в Киеве локализован
Масштабный пожар в Киеве не могут потушить (фото)
Площадь пожара на территории складских помещений в Деснянском районе Киеве, по состоянию на 17:00, выросла с 5000 до 10 500 квадратных метров
Выкручивал руки и разбил телефон: кондуктор напал на женщину с ребенком (видео)
31 января в Киеве кондуктор напал на женщину с ребенком
В Киеве масштабный пожар охватил завод (видео)
В Дарницком районе Киева, на территории радиозавода спасатели ликвидировали пожар