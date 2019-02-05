Во вторник, 5 февраля, в Киеве загорелись склады, расположенные недалеко от торгового центра "Дарынок" (станция метро "Лесная"), сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что по Бориспольской трассе вблизи танкового завода горит мусор. На данный момент пожарные пытаются ликвидировать огонь, который охватил склады за "Дарынком". На месте происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

О жертвах и потерпевших информации не поступало. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.