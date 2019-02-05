Фото: biathlonworld.com

С 7 по 10 февраля в канадском Кенморе состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

За три соревновательных дня планируется разыграть шесть комплектов наград: в индивидуальных гонках, классических эстафетах, а также масс-стартах.

Украинские любители биатлона смогут увидеть спортивные баталии Кенмора в прямом эфире на украинских телеканалах "UA:Перший" и "Спорт 1. Также трансляцию организовуют спутниковый канал Eurosport 1 и "Беларусь 5".

07 февраля, 19:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины - "UA:Перший", Eurosport 1", "Спорт 1".

07 февраля, 23:00. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

09 февраля, 21:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5".

09 февраля, 23:45. Эстафета, 4х6 км, женщины - "Eurosport 1", "UA:Перший", "Спорт 1".

10 февраля, 20:00. Масс-старт, 15 км, мужчины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "Eurosport 1".

10 февраля, 23:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины - "Беларусь 5", "Eurosport 1", "UA:Перший".

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