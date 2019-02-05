КСУ рассмотрит вопрос о запрете телеканалов "112 Украина" и NewsOne [ Редактировать ]
Сегодня, 5 февраля, Конституционному Суду Украины предстоит сдать своеобразный тест – украинское общество увидит, обеспечит ли орган конституционной юрисдикции верховенство Основного Закона и защиту прав граждан, в том числе права на свободу мировоззрения, будет ли придерживаться принципов идеологического многообразия и запрета на цензуру.
Судьям Конституционного Суда предстоит решить вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно неконституционности постановления Верховной Рады, которым СНБО предлагается закрыть телеканалы "112 Украина" и NewsOne.
Несоответствие Основному Закону этого постановления ВР является очевидным, как и то, что его правоприменение приведет к ограничению прав и свобод в сфере свободы слова, нарушит конституционные права граждан Украины на свободное получение информации. Увидит ли это Конституционный Суд и каким будет его вердикт – это пока вопрос открытый.
Отказ Суда в публичном рассмотрении конституционного представления, по сути, "узаконит" кнопкодавство народных депутатов как процедуру принятия парламентом неконституционных актов и признает законной деятельность ВР как репрессивного органа, нарушающего свободу мировоззрения, идеологическое многообразие и право граждан на получение объективной информации.
Хотелось бы верить, что орган конституционной юрисдикции станет не инструментом политических манипуляций в период президентской кампании, позволив неконституционным способом закрыть оппозиционные телеканалы, а форпостом гарантирования высшей силы Конституции Украины и обеспечения функционирования демократического государства путем защиты прав и свобод граждан.
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