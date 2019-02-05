Во вторник, 5 февраля, Украина перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов). Об этом сообщается на сайте МВФ.

Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн SDR (около 159,6 млн долларов).

Всего в течение 2019 года Украина планирует погасить 1,41 млрд SDR (около 1,98 млрд долларов по текущему курсу). Стоит отметить, что за 2018 год Украина погасила долги МВФ на 1,49 млрд SDR (около 2,08 млрд долларов по текущему курсу).

Ранее мы писали о том, что новый транш МВФ изменит жизнь украинцев.