Украина переведет крупный транш МВФ [ Редактировать ]
Во вторник, 5 февраля, Украина перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов). Об этом сообщается на сайте МВФ.
Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн SDR (около 159,6 млн долларов).
Всего в течение 2019 года Украина планирует погасить 1,41 млрд SDR (около 1,98 млрд долларов по текущему курсу). Стоит отметить, что за 2018 год Украина погасила долги МВФ на 1,49 млрд SDR (около 2,08 млрд долларов по текущему курсу).
Ранее мы писали о том, что новый транш МВФ изменит жизнь украинцев.
по теме
В Украине подешевеет валюта
Национальный банк на 5 февраля установил официальный курс гривни к доллару
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 4 февраля
В понедельник, 4 февраля, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились
Курс доллара упал в обменниках 4 февраля
В понедельник, 4 февраля, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже, по сравнению с предыдущим рабочим днем, снизился
Маленька Ангеліна потребує термінової операції
За життя маленької Ангеліни медики борються майже три роки - відразу після народження дівчинка перенесла непросту операцію
В Канаде выпустили монету в виде украинской писанки (фото)
Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки
Українці масово виїжджати на заробітки
Десять з половиною тисяч гривень. Саме така, за даними Держстату, середня зарплата в Україні. Тобто зросла вона на 10%. Але є одне але - українці продовжують масово виїжджати на заробітки. Хоча в НБУ заявили - цьогоріч міграція зменшиться. Яка ситуація насправді?