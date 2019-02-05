Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Девушка

Предвещает создание крепкой и надежной семьи, либо укрепление семейных отношений. Ваши начинания, к которым вы потеряли интерес и оросили на пол пути, придется доводить до логического конца, чтобы избежать неприятных хлопот и недовольства в кругу семьи.

Осколок

В вашей семье закручивается клубок ссор и склок. Соперники и завистники так же не обойдут вас стороной. Придется расплачиваться за все свои ошибки и промахи, допущенные в прошлом. Выше голову! Помните, что осколки можно собрать как пазл и черная полоса станет взлетной.

Зеркальное отражение

Говорит о том, что вы способны правильно оценивать свои возможности и положение как в семье и коллективе, так и в обществе в целом.

Белая линия

Вы слишком эмоциональны и несдержанны, что может привести к совершенно неожиданным для вас переменам, а то и переворотам в вашей жизни. Необходимо взять себя в руки и обуздать свою неукротимую натуру. Не давайте волю чувствам, включите холодный расчет, иначе растеряете всех деловых партнеров.

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