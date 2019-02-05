Смертельное ДТП с "Дизель шоу": кто виновен в смерти Марины Поплавской [ Редактировать ]
Расследование по факту смертельного ДТП, в котором погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, завершено. Правоохранители доказали вину водителя автобуса, сообщает пресс-службу полиции Киевской области.
Материалы дела направили в суд.
Согласно расследованию, водитель не справился с управлением, что повлекло трагические последствия. Подозреваемый сотрудничал с полицией и признал свою вину.
Следствие открыло дело по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновнику аварии может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что "Дизель Шоу" впервые встретились после трагедии .
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