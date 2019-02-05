Смерть рэпера Децла: появились результаты экспертизы [ Редактировать ]
Во вторник, 5 февраля, стали известны предварительные результаты экспертизы по факту смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Источник в правоохранительных органах заявил о том, что наркотические вещества в крови артиста обнаружены не были. Об этом пишет ТАСС.
"Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено", - отметил источник издания.
Известно, что исполнитель скончался в результате остановки сердца в возрасте 35 лет.
Тело в настоящее время передано родственникам для доставки в Москву, где артист и будет похоронен.
Смотрите также видео последних минут жизни артиста.
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