6 февраля в старину в этот день назывался "Аксинья (Ксения)-полузимница" в честь святой блаженной Ксении Миласской (в миру Евсевии) - монахини с интересной и загадочной судьбой, неистово преданной христианской вере и обладавшей даром утешения всех страждущих.

Будучи дочерью знатного человека, она тайком покинула отчий дом во избежание ненавистного ей брака, построила женский монастырь и провела всю жизнь в трудах, молитвах и добрых делах.

В народе по погоде на Аксинью весну примечали. Кроме того, люди интересовались ценами на хлеб, закупали недостающее зерно. С этого момента начинались самые тяжкие дни для человека, живущим своим трудом: даже самые обильные запасы медленно, но верно подходили к концу, а до первого хлеба (озимых) оставалось еще долго.

Приметы на 6 февраля

Высокая цена на хлеб - к скудному урожаю.

Хлеб упал в цене - урожай будет богатым, поля – плодородными.

Чтобы определить урожай, в народе существовал такой способ гадания. На ночь клали на столе немного ржи. Если зерна прибавилось - то и хлеба в закромах на будущий год прибавится. Если его будет меньше – на урожай нечего надеяться!

Гадали в старину и о будущих ценах на зерно. Пекли хлеб и взвешивали его утром и вечером. Если наутро вес оказывался больше, зерно должно было подорожать. Вес остался прежним – цена не изменится. Уменьшился вес - и хлеб подешевеет.

Какая погода на Аксинью, такой будет и вся весна.

Хорошая погода - к дружной весне.

На Аксинью ясно - и весна будет солнечной.

Метель, вьюга - к неурожаю. Кроме того, в этом случае весной ожидалась пасмурная погода.

Облака редкие и высокие - к скорому теплу.

Кто первым садился ужинать в этот день - тот вскоре умирал. Поэтому 6 февраля старались не садиться вечером за стол. В некоторых случаях первыми ужинали старики, чтобы дети и внуки не умерли раньше.

Пожилым людям не дозволялось в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель.

Нельзя в этот день ставить квас - к неурожайному году.

Читайте также, календарь православных праздников на февраль.