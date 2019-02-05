Приметы на 6 февраля: что категорически нельзя делать в день Ксении [ Редактировать ]
6 февраля в старину в этот день назывался "Аксинья (Ксения)-полузимница" в честь святой блаженной Ксении Миласской (в миру Евсевии) - монахини с интересной и загадочной судьбой, неистово преданной христианской вере и обладавшей даром утешения всех страждущих.
Будучи дочерью знатного человека, она тайком покинула отчий дом во избежание ненавистного ей брака, построила женский монастырь и провела всю жизнь в трудах, молитвах и добрых делах.
В народе по погоде на Аксинью весну примечали. Кроме того, люди интересовались ценами на хлеб, закупали недостающее зерно. С этого момента начинались самые тяжкие дни для человека, живущим своим трудом: даже самые обильные запасы медленно, но верно подходили к концу, а до первого хлеба (озимых) оставалось еще долго.
Приметы на 6 февраля
- Высокая цена на хлеб - к скудному урожаю.
- Хлеб упал в цене - урожай будет богатым, поля – плодородными.
- Чтобы определить урожай, в народе существовал такой способ гадания. На ночь клали на столе немного ржи. Если зерна прибавилось - то и хлеба в закромах на будущий год прибавится. Если его будет меньше – на урожай нечего надеяться!
- Гадали в старину и о будущих ценах на зерно. Пекли хлеб и взвешивали его утром и вечером. Если наутро вес оказывался больше, зерно должно было подорожать. Вес остался прежним – цена не изменится. Уменьшился вес - и хлеб подешевеет.
- Какая погода на Аксинью, такой будет и вся весна.
- Хорошая погода - к дружной весне.
- На Аксинью ясно - и весна будет солнечной.
- Метель, вьюга - к неурожаю. Кроме того, в этом случае весной ожидалась пасмурная погода.
- Облака редкие и высокие - к скорому теплу.
- Кто первым садился ужинать в этот день - тот вскоре умирал. Поэтому 6 февраля старались не садиться вечером за стол. В некоторых случаях первыми ужинали старики, чтобы дети и внуки не умерли раньше.
- Пожилым людям не дозволялось в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель.
- Нельзя в этот день ставить квас - к неурожайному году.
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