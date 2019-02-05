У Бердянську продовжується ремонт колектора [ Редактировать ]
І ще одне приморське місто залишається без води. Тільки сьогодні ввечері водогін запрацює у Бердянську. Принаймні у мерії заявили про таке.
Нагадаю, аварія на каналізаційному колекторі сталась ще 27 січня. Тоді без води залишилася третина міста - майже 20 тисяч людей. Для перекачування стоків комунальники запустили тимчасову трубу і подали воду у квартири. Та поки тривали роботи на одній ділянці, нова аварія сталася на іншій. Водопостачання знову відключили.
Сьогодні комунальники закінчують прокладати ще одну тимчасову трубу для скидання нечистот. Замінити доведеться щонайменше кілометр аварійного трубопроводу.
"Перспективы? Мы планов не строим. Потому что это аварийная работа, которая не может быть просчитана в минутах и часах. Вот даже сейчас, когда мы прокопали, подняли плиты для укладки временного трубопровода, мы увидели промоину, которая образовалась от сгнившего перехода к чугунному коллектору с напорного. С напорного коллектора. И мы его будем сейчас по ходу ремонтировать", - говорить Олександр Македонський, директор КП "Бердянськводоканал".
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