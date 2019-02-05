І знову до подій на фронті. Сьогодні вдень, поблизу Авдіївки, під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група. Про те, як прибічники "руського міру" вкотре розстрілювали українців - у матеріалі Ігоря Левенка.

Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Утім армійці застерігають, така погода підступна й небезпечна. Ворог поруч і його зброя не мовчить.

"Закидуют с подствольних гранатометів вогами двадцять п'ятими. И вот зачастили вісімдесят другими та сто двадцятими мінометами".

Не минуло й кількох хвилин, як окупанти зчиняють стрілянину.

"Работают вогами двадцять п'ятими, за мной"

Хочеш жити, треба швидко бігати. Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл.

"Это что? Это работа ПКМ".

"Оце і є якраз прихід під ствольної гранати".

Наші отримують наказ - відкрити вогонь у відповідь.

"Туман і відомості ноль, п'ятдесят метрів і під ногами нічого не бачиш, то есть если противник вилвинеться - это будет живой контакт. То есть придется лоб в лоб с ним. Ми не допускам, чтобы он подошел на такое расстояние, чтобы не было потерь личного состава", - говорить позивний "Ад'ютант" військовослужбовець Збройних сил України.

Перестрілки з супротивником тривають. Над головами - засвистіли свистіти кулі.

"Так присіли всі. От в принципе ножевим таким маленьким контактом и до самого вечера продолжают. Вийти сейчас окопами и потихеньку виходим. Нас прикриватимуть? Да нас там прикриватимуть".

Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників.

"Пригнись! А це що взагалі? Это пошел длинный бой, позиция столкнулась контактом в районе балки с противником. Отход".

До безпечного місця нашу групу бійці везли на панцернику. Молимося на наших військових, адже за нашими спинами усе ще лунають звуки війни.