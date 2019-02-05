Ілон Маск придбав каліфорнійську енерготехнологічну компанію [ Редактировать ]
Tesla купує виробника суперефективних батарей. Ілон Маск підписав угоду про придбання каліфорнійської енерготехнологічної компанії "Максвел Технолоджіс" за 218 мільйонів доларів.
Окрім суперакумуляторів "Максвел" виробляє ультраконденсатори - пристрої, які можуть нагромаджувати і швидко віддавати велику кількість енергії.
Останнім часом фірма активно займається дослідженнями батарей з, так званими, сухими електродами. Така технологія дозволяє підвищити "щільність енергії", тобто радикально зменшити час зарядження і суттєво знизити ціну таких акумуляторів.
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