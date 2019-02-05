Кошки и собака съели лицо хозяйки [ Редактировать ]
В Полтаве, в микрорайоне Яр, две кошки и собака четыре дня провели в доме вместе с мертвой хозяйкой. За это время они объели ей лицо, сообщает Gazeta.ua.
Местная жительница Лариса Дорошенко рассказала подробности случившегося.
"Соседи бросились, что свет не горит и не идет дым из дымаря. Во дворе не было следов. Следственная группа как прибыла, открыла двери, посветили фонарями. Увидели, что животные объели женщине лицо", - рассказала женщина.
Местные жители говорят, что умерла местная 58-летняя Татьяна Сопенюк при жизни злоупотребляла алкоголем и страдала сердечной недостаточностью. Нигде не работала. Дома била орехи, сдавала за деньги. За два месяца до смерти похоронила мать, с которой вместе жили.
"Кошек поймать трудно - приходят в дом в ночное время. Собака в доме, однако напугана. Прячется. Пес маленький, где-то полгода. Предыдущие хозяева называли его Шарики. Небольшой, хорошенький и с волнистой шерстю, однако люди его не хотят брать после того, что произошло с хозяйкой", - пояснила Лариса Дорошенко.
Собаку кормят соседи. Приносят еду в миске. Сейчас ищут нового хозяина, так как животное сидит в закрытом доме. Обращались и к коммунальному автотранспортному предприятию Полтавы, где есть временный пункт передержки, чтобы что-то сделали. Как вариант рассматривали эвтаназию. Отказали.
Зоопсихологи объяснили, что у дворовых собак генетика отличается от породистых. То есть, для беспородных похожее поведение в таких ситуациях считается нормой.
"Падаль и трупный запах является возбудителем для собаки - это заложено генетически. В беспризорных дворняг генетика сильная. Заложено то, что еду себе нужно добывать самому. Собака объела лицо из-за банального голода. Врядли бешеная и будет бросаться на людей. Далее будет служить, как и все остальные в охране двора или дома", - объяснил поведение Шарика кинолог Ярослав.
Ранее мы писали о том, что жадная собака насмешила пользователей сети.
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