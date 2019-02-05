Почему нельзя спать напротив зеркала [ Редактировать ]
Многое люди слышали о том, что спать перед зеркалом нельзя. Однако далеко не все знают значение этой приметы, пишет Mirpozitiva.
- детей не кладут спать перед собственным отражением во избежание испуга;
- в узких и тесных помещениях не размещают зеркала неподалеку от кровати во избежание травматизма;
- взрослые люди с беспокойным сном стараются ставить зеркало подальше от кровати, чтоб не нарушать свой вечерний отход ко сну.
Однако народные приметы трактуют эту традицию по-другому. Итак, зеркала и отражения опасны по следующим причинам:
- можно "проглядеть" свою судьбу и "проспать" свое счастье;
- душа может заблудиться между зеркальным и реальным миром и не вернуться;
- из зеркала могут придти бесы и прочая нечистая сила.
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