В Днепре, на улице Терновой Амур-Нижнеднепровского района, произошел масштабный пожар на территории предприятия. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

На месте спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного здания, используемого как складское помещение.

"Огнем повреждена крыша здания, деревянные поддоны и упаковочная тара на общей площади 100 м. кв. Пожар локализован в 8:12 и ликвидирован в 8:23", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 18 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Известно, что погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

В то же время, по данным местных СМИ, в Днепре горели склады с алкогольными изделиями.

Ранее в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.