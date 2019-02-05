В Днепре произошел масштабный пожар [ Редактировать ]
В Днепре, на улице Терновой Амур-Нижнеднепровского района, произошел масштабный пожар на территории предприятия. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.
На месте спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного здания, используемого как складское помещение.
"Огнем повреждена крыша здания, деревянные поддоны и упаковочная тара на общей площади 100 м. кв. Пожар локализован в 8:12 и ликвидирован в 8:23", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 18 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.
Известно, что погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
В то же время, по данным местных СМИ, в Днепре горели склады с алкогольными изделиями.
Ранее в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.
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