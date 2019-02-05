Сьогодні Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Політсила вважає це політичним тиском. Подробиці - в нашому матеріалі.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти представника "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Приводом стала заява депутата-народнофронтівця Андрія Тетерука.

"5 лютого 2019 року Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Андрія Тетерука до ЄРДР внесені відомості про вчинення Медведчуком В.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України. Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення, так названого, "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план-концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва".

Проте сам політик під час своєї промови на партійному з'їзді "Опозиційної платформи - За життя", наполягав на виключно легальних діях в рамках чинного українського законодавства.

"Согласно плана-концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины. Который предполагает устройство через государственные органы управления - такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. Более того - третий принцип - это то, что наш план построен на Минских соглашениях, утвержденный резолюцией совбеза ООН. Отвечает декларации Нормандского формата, и самое главное действующему законодательству Украины", - заявив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".

І вже є реакція Віктора Медвечука. Він назвав відкриття кримінального провадження політичними репресіями, та ще раз наголосив що діє виключно в рамках законодавства.

"Я могу сказать твердо и убежденно что моя принципиальная позиция, в том числе и в вопросе мирного урегулирования, она является полной в соответствии с действующим законодательством. Более того, я сторонник реализации Минских соглашений. Именно в Минских соглашениях непосредственно речь идет о том, что украинская сторона должна принять ряд законодательных актов - в том числе и изменение в Конституции для закрепления там особого статуса. Минские соглашения утверждены резолюцией совбеза ООН, утверждены главами государств Нормандской четверки. И предполагают тот статус, о котором я, в том числе, говорил на съезде. На съезде я огласил план-концепцию по мирному урегулированию и прекращению боевых действий на Донбассе. И эта концепция является нашим планом "Оппозиционной платформы - За жизнь". Власти это безусловно не нравится, власть делает все, чтобы мир не был достигнут, власть пытается применить сегодня репрессии в отношении всех", - заявив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".